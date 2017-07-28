Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Югра», имеющего отделения в Нижнем Новгороде

Центральный банк РФ отозвал лицензию у банка «Югра», имеющего отделения в Нижнем Новгороде. Как сообщается в материалах на сайте Центробанка, с 28 июля банк не сможет осуществлять свою деятельность.

Решение об отзыве лицензии было вынесено после обследования финансового состояния «Югры» «Агентством по страхованию вкладов». Агентство выявило сокрытие реального финансового положения банка, низкое качество активов банка, а также операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных.

От планов провести процедуру оздоровления «Югры» Центробанк отказался, так как посчитал это нецелесообразным. Теперь банк после исполнения всех обязательств перед клиентами будет ликвидирован.

Как сообщалось ранее, 10 июля Центробанк ввел мораторий на выплаты клиентам банка «Югра».

Согласно данным на сайте банка, в Нижнем Новгороде офисы компании находятся на ул. Фильченкова, д. 24 и на ул. Максима Горького, д. 262.

ПАО банк «Югра» основан 22 ноября 1990 года в г. Мегионе Тюменской области. Больше 26 лет банк работает на российском рынке банковских услуг.

Ранее также сообщалось, что Генпрокуратура РФ опротестовала введение временной администрации в банке «Югра».

Напомним, что нижегородские вкладчики банка «Югра» могут получить страховые выплаты в 4 финансовых организациях региона.