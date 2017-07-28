Платежи ЖКХ составляют четверть ежемесячных трат новосибирцев. Основная статья расходов — коммунальные услуги. В первом полугодии 2017 в расчете на душу населения у новосибирцев на коммунальные услуги ушло 5911 рублей. За этот же период год назад житель региона отдавал 5507 рублей, что на 404 рубля меньше, по данным Новосибирскстата.

Среди платных услуг «коммуналка» занимает первое место — 23% от общего количества услуг.

Кроме того, новосибирцы стали тратить больше на услуги телекоммуникации, транспорт и медицину.