Восточный выезд из Уфы достроит турецкая компания

Турецкая строительная компания «Лимак» приобрела долю в «Башкирской концессионной компании». Как сообщает пресс-служба «ВТБ Капитал», соглашение предусматривает передачу 49% акций новому инвестору.

Кроме того, «БКК» и «Лимак-МаращАвтодороги» подписали договор на проектирование и строительство грандиозного уфимского проекта — Восточного выезда, который соединит трассы М-5 и М-7 через башкирскую столицу.

Проект, напомним, предусматривает строительство тоннеля, моста через реку Уфа и дорогу до федеральной трассы М-5. Строительство начнется после одобрения проекта «Главгосэкспертизой».

Источник: Комсомольская правда

Структуры турецкой компании «Лимак» хорошо известны россиянам. Инвесторы из «Лимак-МаращСтрой» в 2015 году приступили к возведению нового международного аэропорта в Ростове. В настоящий момент строительство объекта близится к завершению и уже к концу 2017 году аэровокзал должен принять первых пассажиров.