Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Как нас грабят платежные терминалы
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
14:04 (мск), источник: ТАСС

Более 27 млн рублей выплатят жителям Омской области, пострадавшим от АЧС

В четырех районах региона были уничтожены 3670 животных общим весом более 211 тонн.

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Омской области выделят более 27 млн рублей на компенсации жителям региона, чьих животных пришлось уничтожить из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства. В четырех районах Прииртышья, где было зафиксировано это неизлечимое для свиней заболевание, были уничтожены 3670 животных общим весом более 211 тонн.

Читайте также
Свиная чума продолжает распространяться в Омской области — найдены новые очаги

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области составило дорожную карту по выделению субсидий пострадавшим от АЧС владельцам личных подворий. В четырех очагах заражения отчуждено более 3670 голов свиней, за которых выплатят более 27 млн рублей. Первые выплаты начнутся с 5 августа», — сказали в правительстве.

Там отметили, что размер выплаты составляет 133 рублей за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса. Также региональные власти прорабатывают вопрос о продаже по льготной цене пострадавшим от АЧС быков, индюков и бройлеров, чтобы обеспечить их мясом на зиму.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Новоархангелка Любинского района, 24 июля — в деревне Солоновка Таврического района, а также в селе Увало-Ядрино Любинского района, 25 июля — в селах Красноярка и Нижняя Ильинка Омского района.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия создан штаб по борьбе с АЧС, куда круглосуточно могут обратиться за консультациями главы районов и поселений, а также владельцы личных подворий.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Омский бекон» (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), «Титан-Агро» (11 тыс. тонн) и «Оша» (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
Россия сокращает число дипломатов США и закрывает доступ к дачам посольства
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь