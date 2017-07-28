Проблемы предпринимателей Иркутска обсудят в аппарате бизнес-омбудсмена региона
Круглый стол, посвященный земельным вопросам, состоится при поддержке ИА IrkutskMedia.
Круглый стол, посвященный земельным вопросам, состоится при поддержке ИА IrkutskMedia.
Региональный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно ИА IrkutskMedia проведет круглый стол на тему: «Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Иркутске». Мероприятие состоится на площадке
В Иркутске участились случаи незаконного сноса нестационарных торговых объектов. Региональный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей сообщает представителям бизнеса, что решения городской администрации о сносе павильонов, находящихся в официальной схеме НТО на территории Иркутска, являются незаконными. Случаи самовольного переноса павильонов в столице региона встречаются все чаще: в аппарат
Отметим, что одной из основных функций городского комитета экономики, который выполняет распоряжения КУМИ по принудительному переносу НТО, является поддержка и укрепление малого бизнеса. Между тем, действия местных чиновников не только противоречат основным принципам работы по укреплению предпринимательского климата, но и напрямую нарушают федеральный закон «О государственном регулировании торговой деятельности».
Сотрудники аппарата
Напомним, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.
При этом
Ранее ИА IrkutskMedia заседание совета по предпринимательству при мэре столицы Приангарья состоялось 31 мая. Глава областного центра на мероприятии отсутствовал, занимаясь подготовкой к празднованию Дня города. Было рассмотрено несколько вопросов, причем бурные дискуссии вызвала тема по ставке налога на имущество по кадастровой стоимости недвижимости и дальнейшей судьбе нестационарных торговых объектов. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики Юлия Ашуркова предполагает, что изначальной ставкой нового налога будет коэффициент в 1,3−1,5% для недвижимости свыше 5 тысяч кв. метров с последующим снижением площади объектов и увеличением ставки. В ответ на это председатель совета Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Эдуард Яроцкий заметил, что расчеты, которые бы показали реальное положение дел в этом вопросе, отсутствуют, а администрация не может их произвести. Такую ситуацию он назвал «разговором глухого и слепого».