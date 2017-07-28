Проблемы предпринимателей Иркутска обсудят в аппарате бизнес-омбудсмена региона

Источник: IrkutskMedia.ru

Региональный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно ИА IrkutskMedia проведет круглый стол на тему: «Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Иркутске». Мероприятие состоится на площадке бизнес-омбудсмена Иркутской области в понедельник, 31 июля. В частности, будут рассмотрены животрепещущие вопросы особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Приангарья, в том числе выстраивание земельно-имущественных отношений бизнеса и власти, а также роль малого бизнеса в формировании бюджета города. К участию в мероприятии приглашаются предприниматели, общественные объединения, органы государственной власти, бизнес-сообщества, контролирующие органы и журналисты, а также активные граждане.

В Иркутске участились случаи незаконного сноса нестационарных торговых объектов. Региональный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей сообщает представителям бизнеса, что решения городской администрации о сносе павильонов, находящихся в официальной схеме НТО на территории Иркутска, являются незаконными. Случаи самовольного переноса павильонов в столице региона встречаются все чаще: в аппарат бизнес-омбудсмена обращаются предприниматели, которые либо уже пострадали от незаконных действий местных властей, либо получили уведомления о принудительном переносе торговых объектов. В документах сотрудники администрации ссылаются на распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом. Однако эти документы противоречат принятой в 2011 году городской администрацией схеме размещения НТО, которая действует до 1 января 2018 года.

Будут рассмотрены вопросы особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Приангарья, в том числе выстраивание земельно-имущественных отношений бизнеса и власти, а также роль малого бизнеса в формировании бюджета города.

Отметим, что одной из основных функций городского комитета экономики, который выполняет распоряжения КУМИ по принудительному переносу НТО, является поддержка и укрепление малого бизнеса. Между тем, действия местных чиновников не только противоречат основным принципам работы по укреплению предпринимательского климата, но и напрямую нарушают федеральный закон «О государственном регулировании торговой деятельности».

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена рекомендуют предпринимателям, столкнувшимся с незаконными действиями чиновников, обращаться в суд за защитой своих прав и в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей: Иркутск, бульвар Гагарина, 74 (4 этаж), телефон 8 (3952) 48−85−35 , 48−85−34.

Напомним, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.