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12:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Проблемы предпринимателей Иркутска обсудят в аппарате бизнес-омбудсмена региона

Круглый стол, посвященный земельным вопросам, состоится при поддержке ИА IrkutskMedia.

Источник: IrkutskMedia.ru

Региональный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно ИА IrkutskMedia проведет круглый стол на тему: «Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Иркутске». Мероприятие состоится на площадке бизнес-омбудсмена Иркутской области в понедельник, 31 июля. В частности, будут рассмотрены животрепещущие вопросы особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Приангарья, в том числе выстраивание земельно-имущественных отношений бизнеса и власти, а также роль малого бизнеса в формировании бюджета города. К участию в мероприятии приглашаются предприниматели, общественные объединения, органы государственной власти, бизнес-сообщества, контролирующие органы и журналисты, а также активные граждане.

В Иркутске участились случаи незаконного сноса нестационарных торговых объектов. Региональный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей сообщает представителям бизнеса, что решения городской администрации о сносе павильонов, находящихся в официальной схеме НТО на территории Иркутска, являются незаконными. Случаи самовольного переноса павильонов в столице региона встречаются все чаще: в аппарат бизнес-омбудсмена обращаются предприниматели, которые либо уже пострадали от незаконных действий местных властей, либо получили уведомления о принудительном переносе торговых объектов. В документах сотрудники администрации ссылаются на распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом. Однако эти документы противоречат принятой в 2011 году городской администрацией схеме размещения НТО, которая действует до 1 января 2018 года.

Будут рассмотрены вопросы особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории Приангарья, в том числе выстраивание земельно-имущественных отношений бизнеса и власти, а также роль малого бизнеса в формировании бюджета города.

Отметим, что одной из основных функций городского комитета экономики, который выполняет распоряжения КУМИ по принудительному переносу НТО, является поддержка и укрепление малого бизнеса. Между тем, действия местных чиновников не только противоречат основным принципам работы по укреплению предпринимательского климата, но и напрямую нарушают федеральный закон «О государственном регулировании торговой деятельности».

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена рекомендуют предпринимателям, столкнувшимся с незаконными действиями чиновников, обращаться в суд за защитой своих прав и в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей: Иркутск, бульвар Гагарина, 74 (4 этаж), телефон 8 (3952) 48−85−35, 48−85−34.

Напомним, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.

Ранее ИА IrkutskMedia заседание совета по предпринимательству при мэре столицы Приангарья состоялось 31 мая. Глава областного центра на мероприятии отсутствовал, занимаясь подготовкой к празднованию Дня города. Было рассмотрено несколько вопросов, причем бурные дискуссии вызвала тема по ставке налога на имущество по кадастровой стоимости недвижимости и дальнейшей судьбе нестационарных торговых объектов. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики Юлия Ашуркова предполагает, что изначальной ставкой нового налога будет коэффициент в 1,3−1,5% для недвижимости свыше 5 тысяч кв. метров с последующим снижением площади объектов и увеличением ставки. В ответ на это председатель совета Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Эдуард Яроцкий заметил, что расчеты, которые бы показали реальное положение дел в этом вопросе, отсутствуют, а администрация не может их произвести. Такую ситуацию он назвал «разговором глухого и слепого».

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