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13:34 (мск), источник: Вести Иркутск

На 69 молодых фермеров в Иркутской области стало больше

69 молодых фермеров прибавилось в Прибайкалье. И большинство из них из Усть-Ордынского округа. В регионе подвели итоги конкурса начинающих фермеров.

Заявки на участие подали 157 человек. Но критерии отбора оказались жёсткие. Претенденты на победу не должны быть старше 35 лет и у них должен быть определённый задел в работе — поголовье скота и техника. Совместная программа с Минсельхозом России в Прибайкалье действует уже 6-й год. И за это время почти на 1 тысячу аграриев в регионе стало больше. Половина из них — из Усть-Ордынского округа.

— Традиционно у нас районы округа хорошо заявлялись и представлены. 01:06 Осинский район — у нас 15 победителей, из Эхирит-Булагатского — 12 победителей. Вот районы, которые у нас основную массу грантов забрали, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

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