На 69 молодых фермеров в Иркутской области стало больше

Заявки на участие подали 157 человек. Но критерии отбора оказались жёсткие. Претенденты на победу не должны быть старше 35 лет и у них должен быть определённый задел в работе — поголовье скота и техника. Совместная программа с Минсельхозом России в Прибайкалье действует уже 6-й год. И за это время почти на 1 тысячу аграриев в регионе стало больше. Половина из них — из Усть-Ордынского округа.