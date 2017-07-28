На 69 молодых фермеров в Иркутской области стало больше
69 молодых фермеров прибавилось в Прибайкалье. И большинство из них из
69 молодых фермеров прибавилось в Прибайкалье. И большинство из них из
Заявки на участие подали 157 человек. Но критерии отбора оказались жёсткие. Претенденты на победу не должны быть старше 35 лет и у них должен быть определённый задел в работе — поголовье скота и техника. Совместная программа с Минсельхозом России в Прибайкалье действует уже 6-й год. И за это время почти на 1 тысячу аграриев в регионе стало больше. Половина из них — из
— Традиционно у нас районы округа хорошо заявлялись и представлены. 01:06 Осинский район — у нас 15 победителей, из