В Башкирии подсчитали количество «безмагазинных» деревень

По словам председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав предпринимателей Гузэль Асыловой, в качестве пилотных проектов отобрано 10 районов, «где малочисленные населенные пункты, не имеющие торгового обслуживания, превышают 60 процентов от общего количества».
В числе получателей автолавок для выездной торговли — Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.
«Сейчас мы приобретаем автолавки. Они будут переданы муниципальным районам, чтобы обеспечить торговым обслуживанием малочисленные населенные пункты. Надеемся, что в рамках межмуниципальной кооперации эти автолавки охватят еще и приграничные районы», — сообщила глава ведомства.