В Башкирии подсчитали количество «безмагазинных» деревень

По словам председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав предпринимателей Гузэль Асыловой, в качестве пилотных проектов отобрано 10 районов, «где малочисленные населенные пункты, не имеющие торгового обслуживания, превышают 60 процентов от общего количества».

В числе получателей автолавок для выездной торговли — Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.