Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Владелец одной из крупнейших сетей магазинов РФ вышел из бизнеса
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
26-летний Никита Пресняков женился
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
СМИ: Порошенко грозят утопить в "золотом унитазе"
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Уникальные витрины Могадишо
15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Доллар, евро и российский рубль на торгах 28 июля подешевели

Доллар подешевел на Br0,0034 до Br1,9396 (27 июля — Br1,943 за $1). Евро стал дешевле на Br0,0071 до Br2,27 (27 июля — Br2,2771 за 1 евро).

Источник: БЕЛТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар, евро и российский рубль на торгах 28 июля подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0034 до Br1,9396 (27 июля — Br1,943 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0071 до Br2,27 (27 июля — Br2,2771 за 1 евро).

Курс российского рубля понизился на Br0,0093 до Br3,261 за 100 российских рублей (27 июля — Br3,2703 за 100 российских рублей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
59.5436   +0.13
$
Доллар США ММВБ
59.6000   +0.10
Евро ЦБ
69.6779   +0.04
Евро ММВБ
69.8625   +0.36
Минздрав предлагает запретить курение на балконах
Костные останки двухвековой давности обнаружены в Беловежской пуще
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
Производителям предлагают открыть доступ к управлению турбинами
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь