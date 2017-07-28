Доллар, евро и российский рубль на торгах 28 июля подешевели
Доллар подешевел на Br0,0034 до Br1,9396 (27 июля — Br1,943 за $1). Евро стал дешевле на Br0,0071 до Br2,27 (27 июля — Br2,2771 за 1 евро).
Доллар подешевел на Br0,0034 до Br1,9396 (27 июля — Br1,943 за $1). Евро стал дешевле на Br0,0071 до Br2,27 (27 июля — Br2,2771 за 1 евро).
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар, евро и российский рубль на торгах 28 июля подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подешевел на Br0,0034 до Br1,9396 (27 июля — Br1,943 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0071 до Br2,27 (27 июля — Br2,2771 за 1 евро).
Курс российского рубля понизился на Br0,0093 до Br3,261 за 100 российских рублей (27 июля — Br3,2703 за 100 российских рублей).