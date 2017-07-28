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14:03 (мск), источник: РИАЦ

В Быково начался капремонт четырех многоквартирных домов

В Волгоградской области капитальный ремонт жилых домов контролируется на всех этапах.

В р.п. Быково — райцентре Быковского района Волгоградской области начался капитальный ремонт четырех многоквартирных домов — №№ 2а и 3а по улице Ленина, а также №№ 6 и 8 по улице Куйбышева. Двухэтажки вошли в краткосрочный план региональной программы капремонта на 2017 год — на всех объектах будет заменена кровля. Общая стоимость строительно-монтажных работ превышает 3,7 миллиона рублей.

Накануне специалисты регоператора программы совместно с подрядчиками, стройконтролем и администрацией Быково проинспектировали ход ремонтных работ и на месте решили некоторые текущие вопросы. Так, во время инспекции дома № 8 по улице Куйбышева представители фонда капремонта приняли решение внести изменения в проектную документацию, где не был предусмотрен монтаж вентиляционной системы. В итоге подрядчику было предложено составить исполнительную документацию и включить в проект приобретение и установку аэраторов, которые будут выполнять функции вентсистемы.

Отдельное внимание регоператор уделяет дому № 6 по улице Куйбышева — он самый маленький в городском поселении: здесь расположены всего четыре квартиры.

Еще до начала капитального ремонта случилось ЧП — в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в квартире одного из подъездов. Огонь нанес значительный ущерб местам общего пользования. Жители дома обратились к региональному оператору и в орган местного самоуправления с просьбой помочь с ремонтом подъезда. По согласованию с руководством регионального комитета ЖКХ и ТЭК этот вопрос был решен в кратчайшие сроки: расходы по установке новых окон, а также ремонту лестничных пролетов взял на себя подрядчик, он же предоставил строительные материалы для ремонта. Свои обязательства подрядная организация выполнила — сегодня в подъезде появилась новая лестница, а жители завершают ремонт в своих квартирах.

Напомним, что всего в краткосрочный план капитального ремонта 2017 года вошли 572 многоквартирных дома, из них 66 — объекты культурного наследия. Общая сумма заключенных договоров (по проектированию, строительно-монтажным работам, строительному контролю, государственной экспертизе проекта) превышает 363 миллиона рублей. По 28 домам выполняется проектирование на замену лифтового оборудования. Волгоградский регион стал первым в стране, где на законодательном уровне закреплен такой критерий очередности, как «замена лифтов, отработавших нормативный срок службы».

Отметим, что для более эффективной работы в волгоградском регионе в соответствии с задачей, поставленной главой региона Андреем Бочаровым на совещании с руководителями профильных ведомств 2 июня 2017 года, регоператором изменены условия договоров, которые теперь исключают проведение подрядчикам авансовых платежей и предусматривают возможности расторжения соглашений фондом в одностороннем порядке.

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