На ремонт моста на улице Киевской из бюджета Калининграда выделили 4,6 млн рублей

За эти деньги будущий подрядчик должен будет провести ремонт дорожного полотна, убрать трамвайные рельсы и обновить ограждение. Эти работы от улицы Фабричной до улицы Садовой компания должна выполнить за 65 дней после подписания контракта.

Глава Калининграда Александр Ярошук говорил о планах на ремонт путепровода на улице Киевской в ноябре 2016 года. Мэр пояснял, что если администрации удастся продать «один объект», работы начнутся в 2017 году. В противном случае их перенесли бы на 2018 год.