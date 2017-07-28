Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Владелец одной из крупнейших сетей магазинов РФ вышел из бизнеса
В России рухнул спрос на жилье
26-летний Никита Пресняков женился
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: России отказали в немедленном возвращении долга Украины
СМИ: Порошенко грозят утопить в "золотом унитазе"
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
14:35 (мск), источник: Калининград.Ru

На ремонт моста на улице Киевской из бюджета Калининграда выделили 4,6 млн рублей

Выбрать подрядчика планируют до конца августа.

На ремонт моста на улице Киевской власти готовы потратить 4,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

За эти деньги будущий подрядчик должен будет провести ремонт дорожного полотна, убрать трамвайные рельсы и обновить ограждение. Эти работы от улицы Фабричной до улицы Садовой компания должна выполнить за 65 дней после подписания контракта.

Средства выделяют из бюджета Калининграда. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21 августа.

Глава Калининграда Александр Ярошук говорил о планах на ремонт путепровода на улице Киевской в ноябре 2016 года. Мэр пояснял, что если администрации удастся продать «один объект», работы начнутся в 2017 году. В противном случае их перенесли бы на 2018 год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Кто в лес, кто по дрова»: как ремонтируют тротуары в центре Калининграда
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь