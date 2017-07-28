На ремонт моста на улице Киевской из бюджета Калининграда выделили 4,6 млн рублей
Выбрать подрядчика планируют до конца августа.
Выбрать подрядчика планируют до конца августа.
На ремонт моста на улице Киевской власти готовы потратить 4,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
За эти деньги будущий подрядчик должен будет провести ремонт дорожного полотна, убрать трамвайные рельсы и обновить ограждение. Эти работы от улицы Фабричной до улицы Садовой компания должна выполнить за 65 дней после подписания контракта.
Средства выделяют из бюджета Калининграда. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21 августа.