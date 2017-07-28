ФАС: энергетики Прикамья завышали тарифы на электричество

Источник: РИА "Новости"

ФАС России продолжает публиковать информацию по итогам внеплановой проверки РСТ Пермского края, проходившей весной нынешнего года.

По информации пресс-службы УФАС по Пермскому краю, ведомство выявило экономически необоснованные расходы ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», учтённые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. В 2012 году энергетики необоснованно включили в стоимость электроэнергии расходы по статье «межевание» на сумму 114 млн рублей, в 2015 году — на электрическую и тепловую энергию — 102, 7 млн рублей, в 2017 году — по той же статье — 114,8 млн рублей и расходов на регистрацию земельных участков — 32,8 млн рублей.

Всего сумма необоснованных включений составила свыше 500 млн рублей. Кроме того, РСТ Пермского края надлежит провести анализ инвестиционных затрат компании, включенных в регулируемые государством тарифы в сфере электроэнергетики.