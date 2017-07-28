ФАС: энергетики Прикамья завышали тарифы на электричество
За пять лет они необоснованно включили в тариф более 500 млн рублей.
За пять лет они необоснованно включили в тариф более 500 млн рублей.
ФАС России продолжает публиковать информацию по итогам внеплановой проверки РСТ Пермского края, проходившей весной нынешнего года.
По информации
Всего сумма необоснованных включений составила свыше 500 млн рублей. Кроме того, РСТ Пермского края надлежит провести анализ инвестиционных затрат компании, включенных в регулируемые государством тарифы в сфере электроэнергетики.
Также нарушения были допущены, считает ФАС России, при заключении договоров о передаче имущества энергетикам от МП «Пермводоканал», администраций Уральского городского поселения, Верещагинского городского поселения, Серебрянского сельского поселения и Майского сельского поселения. Напомним, на этой неделе ФАС уже назвала восемь компаний Прикамья, завышавших тарифы на тепло и горячую воду. Это ЗАО «Березниковская сетевая компания», ООО «БЭК», ООО «Вторая электросетевая компания», ООО «Сервисный центр Контакт», ООО «Новая региональная сеть Прикамья», ООО «СетьЭнергоТранс», ООО «Энергосервис «Звездного», ООО «Энергоэффект» и ООО «ИнвестСпецПром» в Чайковском районе. Все они должны привести расчёты по тарифам в соответствие действующему законодательству к 1 августа.