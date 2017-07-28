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15:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

ФАС: энергетики Прикамья завышали тарифы на электричество

За пять лет они необоснованно включили в тариф более 500 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

ФАС России продолжает публиковать информацию по итогам внеплановой проверки РСТ Пермского края, проходившей весной нынешнего года.

По информации пресс-службы УФАС по Пермскому краю, ведомство выявило экономически необоснованные расходы ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», учтённые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. В 2012 году энергетики необоснованно включили в стоимость электроэнергии расходы по статье «межевание» на сумму 114 млн рублей, в 2015 году — на электрическую и тепловую энергию — 102, 7 млн рублей, в 2017 году — по той же статье — 114,8 млн рублей и расходов на регистрацию земельных участков — 32,8 млн рублей.

Всего сумма необоснованных включений составила свыше 500 млн рублей. Кроме того, РСТ Пермского края надлежит　провести анализ инвестиционных затрат компании, включенных в регулируемые государством тарифы в сфере электроэнергетики.

Также нарушения были допущены, считает ФАС России, при заключении договоров 　о передаче имущества энергетикам от МП «Пермводоканал», администраций Уральского городского поселения, Верещагинского городского поселения, Серебрянского сельского поселения и Майского сельского поселения. Напомним, на этой неделе ФАС уже назвала восемь компаний Прикамья, завышавших тарифы на тепло и горячую воду. Это ЗАО «Березниковская сетевая компания», ООО «БЭК», ООО «Вторая электросетевая компания», ООО «Сервисный центр Контакт», ООО «Новая региональная сеть Прикамья», ООО «СетьЭнергоТранс», ООО «Энергосервис «Звездного», ООО «Энергоэффект» и ООО «ИнвестСпецПром» в Чайковском районе. Все они должны привести расчёты по тарифам в соответствие действующему законодательству к 1 августа.

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