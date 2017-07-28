Более 10 млн рублей выделено на закупку библиобусов на Дону

Более 10 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на закупку библиобусов.

Согласно информации из официальных источников, передвижные библиотеки приобретут для Аксайского, Кашарского, Константиновского, Неклиновского и Целинского районов.

Библиобусы позволяют жителям отдаленных сел пользоваться информационными, сервисными и образовательными услугами, а также знакомиться с книжными новинками.

Первые передвижные библиотеки были куплены в 2012 году для работы в Октябрьском и Сальском районах.