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15:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 10 млн рублей выделено на закупку библиобусов на Дону

«Библиотеки на колесах» появятся в пяти районах региона.

Более 10 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на закупку библиобусов.

Согласно информации из официальных источников, передвижные библиотеки приобретут для Аксайского, Кашарского, Константиновского, Неклиновского и Целинского районов.

Библиобусы позволяют жителям отдаленных сел пользоваться информационными, сервисными и образовательными услугами, а также знакомиться с книжными новинками.

Первые передвижные библиотеки были куплены в 2012 году для работы в Октябрьском и Сальском районах.

В 2017 году на приобретение библиобусов для Азовского и Мясниковского районов из областного и муниципального бюджетов уже было выделено около 4 млн рублей.

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