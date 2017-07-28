Более 10 млн рублей выделено на закупку библиобусов на Дону
«Библиотеки на колесах» появятся в пяти районах региона.
«Библиотеки на колесах» появятся в пяти районах региона.
Более 10 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на закупку библиобусов.
Согласно информации из официальных источников, передвижные библиотеки приобретут для Аксайского, Кашарского, Константиновского, Неклиновского и Целинского районов.
Библиобусы позволяют жителям отдаленных сел пользоваться информационными, сервисными и образовательными услугами, а также знакомиться с книжными новинками.
Первые передвижные библиотеки были куплены в 2012 году для работы в Октябрьском и Сальском районах.
В 2017 году на приобретение библиобусов для Азовского и Мясниковского районов из областного и муниципального бюджетов уже было выделено около 4 млн рублей.