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15:44 (мск), источник: РБК

Минэнерго предложило производителям открыть доступ к управлению турбинами

Минэнерго предлагает обязать зарубежных и российских производителей раскрывать программный код управления турбинами, заявил в интервью «РИА Новости» замминистра энергетики Андрей Черезов.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить техническим языком, мы должны четко понимать коды верхнего, нижнего и среднего уровней. И в рамках этой работы, если все коды открыты и мы понимаем, как это работает и на турбине, и на контроле — вопросов нет», — сказал он. По словам Черезова, эти же требования будут отнесены параллельно и к российским компаниям. Компании не понесут больших затрат, считает замминистра.

В России нет собственных турбин большой мощности, зато представлен большой парк оборудования Siemens, General Electric, Alstom и др. General Electric готова к работе с правительством и партнерами над созданием «передовых цифровых решений для энергетического оборудования в России», сказал РБК представитель компании. Возможность предоставления властям программного кода он комментировать не стал. Представители Siemens и Alstom пока не ответили на запросы РБК.

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5 июля Reuters сообщил, что «Технопромэкспорт» несмотря на санкции поставил турбины Siemens в Крым, немецкий концерн это подтвердил и приостановил поставку оборудования российским госкомпаниям. Монтаж и запуск турбин может занять около полугода, говорит топ-менеджер компании, которая занимается пуско-наладкой иностранного оборудования. Пуско-наладкой будут заниматься «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» (45,7% у Siemens), писал Reuters и подтверждает источник РБК, близкий к правительству.

Но до сих пор неясно, пускали ли уже эти компании турбины Siemens без шеф-инженеров немецкого концерна и имеют ли они доступ к системам управления оборудования. Без программного кода, который позволяет получить доступ к системе управления, запустить турбину невозможно, говорили источники РБК.

Производители систем управления не раскрывают программные коды, это логично, ведь тексты этих кодов — ноу-хау, их интеллектуальная собственность, говорит топ-менеджер крупной энергетической компании.

Если вы раскрываете код, тут же появляются аналоги, и ваш продукт теряет конкурентные преимущества, объясняет собеседник РБК.

По его словам, производители российского оборудования также не раскрывают программный код.

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​У Siemens и Alstom особенно жесткая позиция относительно раскрытия кодов, говорит собеседник РБК. В результате для большинства российских инженеров турбина Siemens остается «черным ящиком» — не ясно, как она управляется, какова логика работы турбины, говорит топ-менеджер компании, которая занимается пуско-наладкой иностранного оборудования.

В России есть собственный софт, но использовать его вместо иностранного проблематично, говорит первый собеседник. Когда вы покупаете иностранный агрегат, производитель говорит: если вы хотите, чтобы мы исполняли все гарантийные обязательства, покупайте также и автоматизированную систему управления (АСУ) турбинами, объясняет он. К тому же, не факт, что российский софт будет комфортно работать с иностранным оборудованием, оговаривается собеседник РБК.

Сейчас самые примитивные задачи по управлению турбинами Siemens передает на низший уровень — инженерам компании, которая купила оборудование, а все нештатные ситуации немецкие инженеры сопровождает дистанционно, рассказывает топ-менеджер энергокомпании. Это нормальная европейская практика и до сих пор она всех устраивала, заключает собеседник РБК.

Не раскрывая коды управления турбинами, Siemens получает монопольное право на использование своего оборудования.

«Вы вроде бы купили “железяку”, но работать с ней без поставщика не можете», — говорит топ-менеджер другой крупной российской энергокомпании. В условиях, когда в отношении России периодически вводятся санкции, и неясно, когда и какие будут следующими, это недопустимо: энергобезопасность регионов, где используется иностранное оборудование, оказывается под угрозой, заключает он.

О том, что нужно обязать иностранцев раскрывать коды управления оборудованием, энергетики дискутировали еще во время реформы РАО ЕЭС в середине 2000-х годов, когда стало ясно, что большая часть нового оборудования в отрасли будет иностранной, рассказывает собеседник РБК. Но тогда дискуссия ничем не кончилась, нужно было быстро модернизировать энергосистему.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Грамотное решение...
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