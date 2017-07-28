Аэропорт «Храброво» заплатил за церемонию открытия нового терминала 270 тысяч рублей
Ранее руководство аэропорта планировало выделить на эти цели 650 тысяч рублей.
Ранее руководство аэропорта планировало выделить на эти цели 650 тысяч рублей.
АО «Аэропорт “Храброво”» провело закупку у единственного поставщика услуг «по организации и проведении церемонии открытия первой очереди здания аэровокзала». Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Первоначально цена контракта с поставщиком, ИП Снежиным, составляла 650 тысяч рублей. Однако в пятницу, 28 июля, АО «Храброво» внесло изменения в стоимость контракта, снизив её до 270 тысяч рублей. Несмотря на изменение цены, на портале опубликован договор с прежней суммой.
В тексте договора отмечается, в услуги входят аренда звукового, светового, мультимедийного оборудования и сценического комплекса, а также «проведение торжественной церемонии открытия и концертной программы с участием творческих коллективов Калининграда, оформление фойе, сцены, изготовление имиджевой продукции,
Напомним, новый терминал «Храброво» был открыт в прошлую субботу, 22 июля.