Аэропорт «Храброво» заплатил за церемонию открытия нового терминала 270 тысяч рублей

АО «Аэропорт “Храброво”» провело закупку у единственного поставщика услуг «по организации и проведении церемонии открытия первой очереди здания аэровокзала». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Первоначально цена контракта с поставщиком, ИП Снежиным, составляла 650 тысяч рублей. Однако в пятницу, 28 июля, АО «Храброво» внесло изменения в стоимость контракта, снизив её до 270 тысяч рублей. Несмотря на изменение цены, на портале опубликован договор с прежней суммой.

В тексте договора отмечается, в услуги входят аренда звукового, светового, мультимедийного оборудования и сценического комплекса, а также «проведение торжественной церемонии открытия и концертной программы с участием творческих коллективов Калининграда, оформление фойе, сцены, изготовление имиджевой продукции, монтаж-демонтаж и транспортировка оборудования». При этом конкретная дата проведения церемонии в договоре не указана.