Три учреждения образования строят в Бресте

«На данный момент в юго-западном микрорайоне-2 строим детский сад на 350 мест и четырехэтажную школу с блоком начальных классов на 1200 мест. В микрорайоне ЮЗВМ-4 возводится учебно-педагогический комплекс “Детский сад — начальная школа” на 471 место. То есть три новых учреждения образования будут построены в заречной части города в ходе подготовки к 1000-летию Бреста», — сказал Александр Рогачук.

Заречные районы областного центра активно застраиваются. По предварительной оценке, там проживают около 90 тыс. человек. Ввод новых социальных объектов намечен на 2018−2019 годы, что позволит решить проблему дефицита мест в учреждениях образования в этой части города.

«Вместе с тем по Бресту хотим активно расширять тему дневного пребывания детей. То есть это будет не полноценный детсад, но даст возможность родителям оставить детей на определенное время. Да, это будет немного по другим тарифам. Но такая мера даст гарантию занятости ребенка», — отметил мэр.