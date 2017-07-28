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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Siemens: предложение о выкупе поставленных в Крым турбин остается в силе

БЕРЛИН, 28 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предложение Siemens о выкупе поставленных в Крым турбин остается в силе, оно адресовано российской компании «Технопромэкспорт», заявил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

Источник: РИА Новости

«Неделю назад… мы сказали об этом определенно, и это остается в силе», — сказал Энч, добавив, что адресатом данного предложения выступает «Технопромэкспорт», с которым у Siemens был заключен договор.

«Мы имели отношения по договору с нашим клиентом, и это был ТПЭ», — заявил Энч. Он отказался отвечать на вопрос, был ли направлен официальный запрос о выкупе турбин, добавив: «по факту индивидуальных обращений, индивидуальных отношений с клиентами не могу ничего сказать, но могу сообщить, что мы заявили это официально, а что мы заявляем, то мы и делаем».

Немецкий концерн Siemens ранее заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

«Технопромэкспорт» в пятницу сообщил, что не получал от Siemens официальных предложений по обратному выкупу турбин; в 2016 году проводился открытый конкурс по продаже этого оборудования и немецкая компания отказалась от данного предложения, сказал представитель ТПЭ.

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