Siemens: предложение о выкупе поставленных в Крым турбин остается в силе

Источник: РИА Новости

«Неделю назад… мы сказали об этом определенно, и это остается в силе», — сказал Энч, добавив, что адресатом данного предложения выступает «Технопромэкспорт», с которым у Siemens был заключен договор.

«Мы имели отношения по договору с нашим клиентом, и это был ТПЭ», — заявил Энч. Он отказался отвечать на вопрос, был ли направлен официальный запрос о выкупе турбин, добавив: «по факту индивидуальных обращений, индивидуальных отношений с клиентами не могу ничего сказать, но могу сообщить, что мы заявили это официально, а что мы заявляем, то мы и делаем».

Немецкий концерн Siemens ранее заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.