Гуцериеву и Гусельникову запретили покупать украинскую «дочку» Сбербанка

«Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельников в ПАО “Сбербанк”», — приводит агентство слова представителя НБУ.

В Нацбанке отметили, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

В конце марте Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. В Norvik Banka отметили, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников заявил, что после завершения сделки бывшая «дочка» Сбербанка будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк Украины в конце апреля. У регулятора на их рассмотрение было три месяца.