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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Воронежская область получила первый миллион тонн зерна

Воронежские аграрии намолотили после уборки 16% площадей первый миллион тонн зерна при средней урожайности 42,4 центнера с гектара, сообщает правительство области.

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только в 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних и начались во второй половине месяца.

«Аграрии региона намолотили первый миллион тонн зерна. На сегодняшний день в Воронежской области всего обмолочено 240,1 тысячи гектар (16% к площади уборки), при урожайности 42,4 центнера с гектара валовой сбор составил 1017,3 тысячи тонн», — говорится в сообщении.

Наивысшая урожайность отмечается в Репьевском районе — 53,5 центнера с гектара, Лискинском — 52,1 центнера с гектара, Хохольском — 50,6 центнера с гектара и Острогожском районе — 50,4 центнера с гектара.

По данным областного правительства, в прошлом году валовой сбор на эту дату составлял 1,5 миллиона тонн при урожайности 36,2 центнера с гектара. При этом обмолочено было 402 тысяч гектар, или 26% к площади уборки.

На сегодняшний день в Воронежской области всего обмолочено 240,1 тысячи гектар (16% к площади уборки), при урожайности 42,4 центнера с гектара валовой сбор составил 1017,3 тысячи тонн.

«Озимая пшеница обмолочена на площади 209,4 тысячи гектар (31% к площади уборки), при урожайности 43,1 центнера с гектара валовой сбор составил 902,7 тысячи тонн. Ячмень обмолочен на площади 24,3 тысячи гектар (8% к площади уборки), при урожайности 38 центнеров с гектара валовой сбор составил 92,4 тысячи тонн», — информируют областные власти.

По их данным, около 50% обследованного зерна является продовольственным. При этом аграрии ожидают рост урожайности и качества зерна.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году. Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предстоит убрать 720 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Из них 700,5 тысячи гектар озимой пшеницы, 14,6 тысячи гектар озимой ржи, 4,1 тысячи гектар озимой тритикале. Из 766 тысяч гектар яровых зерновых и зернобобовых культур — 55,1 тысячи гектар яровой пшеницы, 336,2 тысячи гектар ярового ячменя, 33,4 тысячи гектар овса, 20,8 тысячи гектар, гороха, 9 тысяч гектар проса, 36,9 тысячи гектар гречихи, 254,7 тысячи гектар кукурузы на зерно. Из 700,7 тысячи гектар технических культур — 133,1 тысячи гектар сахарной свеклы, 428,9 тысячи гектар подсолнечника, 104,3 тысячи гектар картофеля и овощных культур, а также 323,3 тысячи гектар кормовых культур.

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