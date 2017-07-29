Воронежская область получила первый миллион тонн зерна

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только в 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних и начались во второй половине месяца.

«Аграрии региона намолотили первый миллион тонн зерна. На сегодняшний день в Воронежской области всего обмолочено 240,1 тысячи гектар (16% к площади уборки), при урожайности 42,4 центнера с гектара валовой сбор составил 1017,3 тысячи тонн», — говорится в сообщении.

Наивысшая урожайность отмечается в Репьевском районе — 53,5 центнера с гектара, Лискинском — 52,1 центнера с гектара, Хохольском — 50,6 центнера с гектара и Острогожском районе — 50,4 центнера с гектара.

По данным областного правительства, в прошлом году валовой сбор на эту дату составлял 1,5 миллиона тонн при урожайности 36,2 центнера с гектара. При этом обмолочено было 402 тысяч гектар, или 26% к площади уборки.

На сегодняшний день в Воронежской области всего обмолочено 240,1 тысячи гектар (16% к площади уборки), при урожайности 42,4 центнера с гектара валовой сбор составил 1017,3 тысячи тонн.

«Озимая пшеница обмолочена на площади 209,4 тысячи гектар (31% к площади уборки), при урожайности 43,1 центнера с гектара валовой сбор составил 902,7 тысячи тонн. Ячмень обмолочен на площади 24,3 тысячи гектар (8% к площади уборки), при урожайности 38 центнеров с гектара валовой сбор составил 92,4 тысячи тонн», — информируют областные власти.

По их данным, около 50% обследованного зерна является продовольственным. При этом аграрии ожидают рост урожайности и качества зерна.