Белорусов вновь «рубят» на дорожных тендерах в Украине

Источник: Ежедневник.by

Дорожный «антагонизм» ярко иллюстрируется на примере Хмельницкой области. Недавно ОО «ЖАР» подробно описал, с которым сопротивлением столкнулось белорусское ОАО «Дорожно-строительный трест № 6», рискнув пойти на электронные торги. Есть уже свежие примеры из ProZorro, где дорожники и «трестовцы» не «сошлись характерами».

Правда, в начале ничего не предвещало беды. В мае заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области и по совместительству председатель тендерного комитета Станислав Винский радовался появлению на украинских дорогах белорусских фирм. И заявил, что при наличии достаточного финансирования участие белорусских компаний сможет изменить состояние украинских дорог. Через два месяца все переигралось. Областная служба автодора не допустила к аукциону ОАО «Дорожно-строительный трест № 6» из-за нарушения закона о публичных закупках, а именно отсутствие антикоррупционной программы и информации из ЕГРПОУ. Имеется в виду, лот по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы (отдельными участками) ожидаемой стоимостью 67,5 млн гривен, пишет Dozorro.

На тендер заявилось 5 участников, среди которых и белорусы. Документы, которых не увидел заказчик, белорусский подрядчик подал по-своему. Так, он ограничился положением комиссии по противодействию коррупционных проявлений, созданная при этом ОАО, а также предоставил план ее работы. И сослался на Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 года. Что касается выписки из единого реестра, то «Дорожно-строительный трест № 6» предоставил справку о предприятии в произвольной форме. Пикантность ситуации в том, что белорусская фирма является участником-нерезидентом и естественно, что данные о ней не отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей Украины.

Кроме этого, ОАО «Дорожно-строительный трест № 6» направил новые две жалобы в постоянно действующую административную коллегию Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Участник обвиняет Службу автомобильных дорог в Хмельницкой области в нарушении законодательства и установления заказчиком дискриминационных требований в тендерной документации. На этот раз дорожные тендера не такие лакомые, как предыдущие, где «зарубили» белорусов. Первый из них касается текущеего среднего ремонта автомобильной дороги государственного значения Р-48 Каменец-Подольский-Сатанов -Вийтивци-Белогорье стоимостью 9 млн гривен. Другой — текущий средний ремонт автомобильной дороги местного значения О231402 Объездная — м. Староконстантинов (отдельными участками) с начальной стоимостью 10,5 млн гривен.

Как уже сообщал «Ежедневник», в мае этого года не была допущена на торги в Волынской области еще одна белорусская компания — ДСТ № 4. Организатор отклонил его тендерное предложение, а победителем выбрал компанию, созданную бывшим начальником дорожной службы этого региона. Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников — белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. Также было признано, что победитель получил подряд «незаконно».