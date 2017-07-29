В центре Воронежа началась очередная незаконная стройка многоэтажки

Источник: Вести - Воронеж

Бесценный, по мнению историков, культурный слой исторической части Воронежа продолжают самосвалами вывозить на свалку. На этот раз — чуть ниже Советской площади. В исторической части города начали строить очередную многоэтажку с видом на Воронежское водохранилище и Левый берег.

Территория в конце переулка Детский спрятана теперь за забором. На стройплощадке нет информационных табло, где обычно указаны проект, заказчик работ, срок введения в эксплуатацию. В мэрии заявили, что эта территория предназначается для строительства многоквартирного дома площадью более тысячи квадратных метров с подземной парковкой. Однако строительство началось без разрешительных документов.