Отрицательный капитал «Югры» оценили в 7 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Отрицательный капитал банка «Югра», у которого ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию, после досоздания резервов оценивается в 7,04 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Банка России.

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«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по ф. 0409123 по состоянию на 22.07.2017, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств (капитала) банка, значение которых составило минус 7,04 млрд рублей. Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», — заявили в ЦБ.

Окончательная величина корректировок и показателя капитала банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28 июля.

В ЦБ указали, что объем кредитов заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, на 1 июля составлял почти 90% кредитного портфеля.