Отрицательный капитал «Югры» оценили в 7 млрд рублей
Кредиты связанным с владельцами лицам составили почти 90% портфеля.
Кредиты связанным с владельцами лицам составили почти 90% портфеля.
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Отрицательный капитал банка «Югра», у которого ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию, после досоздания резервов оценивается в 7,04 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в
«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по ф. 0409123 по состоянию на 22.07.2017, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств (капитала) банка, значение которых составило минус 7,04 млрд рублей. Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», — заявили в ЦБ.
Окончательная величина корректировок и показателя капитала банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28 июля.
В ЦБ указали, что объем кредитов заемщикам, связанным с
«Как правило, после получения предписания Банка России о доформировании резервов банком проводились операции, направленные на регулирование пруденциальных норм деятельности, но фактически не улучшающие качество активов. В ряде случаев банк производил замену заемщиков, принимал по отступному некотируемые ценные бумаги и недвижимость по завышенной стоимости. В результате в Банк России представлялась отчетность, не отражавшая реального уровня принятых банком рисков», — заявили в ЦБ.