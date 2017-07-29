Филиал ДВФУ в Дальнегорске не закроют

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 июля, PrimaMedia.

Вопрос закрытия филиала Дальневосточного федерального университета в Дальнегорске снят. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время записи очередного выпуска программы «Ответы» на «Общественном телевидении Приморья». По словам главы края, мнения руководства вуза, общественности и краевых властей удалось привести к общему знаменателю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Мы сошлись на мнении, что филиал закрывать нельзя. Дальнегорск — моногород, находится на большом расстоянии от Владивостока. И там действительно необходимы собственные местные кадры для работы на градообразующих предприятиях — “Дальполиметалл” и “Дальнегорский ГОК”. Поэтому важно, чтобы молодые люди, окончившие школу, имели возможность получить востребованную профессию в родном городе и оставались там работать», — заявил губернатор.

Так, генеральный директор «Дальполиметалла» Сергей Ермаков отметил, что ежегодная потребность предприятия в молодых квалифицированных работниках составляет 50 человек в год. Руководитель ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков подтвердил, что промышленные предприятия нуждаются в хорошо обученных специалистах.

«Мы готовы помочь отстоять дальнегорский филиал ДВФУ. На нашем предприятии работают более 100 ребят, окончивших это учебное заведение. Все они — ответственные, грамотные и перспективные специалисты. Сегодня в электромонтерах, химиках, специалистах по транспорту нуждаются множество предприятий Приморья.

Наши опытные сотрудники могут проводить практические занятия и мастер-классы для студентов филиала.

А при необходимости — поможем и финансово, — отметил он.