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08:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Скандал вокруг «Калипсо Тур»: директор задержан

В Минске задержали руководителя туристической компании «Калипсо Тур».

Источник: Reuters

Следователи полагают, что девушка оказалась мошенницей. Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета: «По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров руководитель завладела деньгами граждан. Сейчас с задержанной работают минские следователи. Возбуждено уголовное дело по достаточно суровой статье — Мошенничество в особо крупном размере».

В милицию продолжают поступать заявления от пострадавших. Первые обратившиеся не смогли уехать в отпуск в июне. В июле люди один за другим начали подавать заявления. Массово срывались поездки в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр. Не смогла улететь в долгожданный отпуск и минчанка Екатерина Вощула. В прошлом году вместе с подругой они увидели в интернете объявление о больших скидках на туры при раннем бронировании. Девушки, регулярно читающие новости, все сделали правильно: сначала изучили всю информацию о турагентстве. Выяснилось, что компания большая, солидная, международная. Минчанки вернулись в офис и внесли предоплату: за 14 дней на курорте под Барселоной с вылетом из Москвы заплатили 2.764 рубля. Однако когда пришло время улетать, за два часа до выезда в Москву нам позвонила менеджер и сказала, что рейс переносится на два дня. Через два дня, когда уже стояли на остановке и ждали маршрутку в Москву, снова звонок и очередной перенос. И никаких внятных объяснений.

Екатерина никак не может поверить, что это случилось с ними. В офисе оказалось, что рекламное объявление и турфирма принадлежат двум разным юридическим лицам. Девушки написали заявление в милицию. Обманутых туристов гораздо больше — за помощью обратились около 80 человек. Некоторым из них компания уже начала выплачивать частичную компенсацию. Всего, как подсчитали в милиции, сумма ущерба составила более 230 тысяч отпускных рублей.

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