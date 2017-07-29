Скандал вокруг «Калипсо Тур»: директор задержан

В милицию продолжают поступать заявления от пострадавших. Первые обратившиеся не смогли уехать в отпуск в июне. В июле люди один за другим начали подавать заявления. Массово срывались поездки в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр. Не смогла улететь в долгожданный отпуск и минчанка Екатерина Вощула. В прошлом году вместе с подругой они увидели в интернете объявление о больших скидках на туры при раннем бронировании. Девушки, регулярно читающие новости, все сделали правильно: сначала изучили всю информацию о турагентстве. Выяснилось, что компания большая, солидная, международная. Минчанки вернулись в офис и внесли предоплату: за 14 дней на курорте под Барселоной с вылетом из Москвы заплатили 2.764 рубля. Однако когда пришло время улетать, за два часа до выезда в Москву нам позвонила менеджер и сказала, что рейс переносится на два дня. Через два дня, когда уже стояли на остановке и ждали маршрутку в Москву, снова звонок и очередной перенос. И никаких внятных объяснений.