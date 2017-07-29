Милиция проконтролирует ход уборочной кампании

Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.
Георгий Евчар, официальный представитель МВД, заметил, что особое внимание будет уделено наиболее отдаленным регионам:
— Основная задача — доехать туда, где на самом деле могут быть проблемы. На время уборочной страды в милиции традиционно создается ситуационный штаб, где собирается и анализируется вся информация. Кроме того, накануне мы с руководителями хозяйств проверили, готова ли к работе техника, как хранятся горюче-смазочные материалы и прочие моменты. Ведь, как показывает практика, из года в год повторяются факты хищения зерна, топлива, ненадлежащей перевозки груза — когда едет машина и дорога из-за дырявого транспорта буквально посыпается собранным урожаем. Бывало, на сменах задерживали нетрезвых водителей комбайнов и прочей уборочной техники. В нынешнем году постараемся больше работать на профилактику.
Руководителям сельхозпредприятий не стоит пытаться вычислить некую периодичность и географию таких проверок. Проводиться они будут абсолютно в любое время суток, в том числе в выходные дни. Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям нарушителей будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.