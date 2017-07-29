Милиция проконтролирует ход уборочной кампании

— Основная задача — доехать туда, где на самом деле могут быть проблемы. На время уборочной страды в милиции традиционно создается ситуационный штаб, где собирается и анализируется вся информация. Кроме того, накануне мы с руководителями хозяйств проверили, готова ли к работе техника, как хранятся горюче-смазочные материалы и прочие моменты. Ведь, как показывает практика, из года в год повторяются факты хищения зерна, топлива, ненадлежащей перевозки груза — когда едет машина и дорога из-за дырявого транспорта буквально посыпается собранным урожаем. Бывало, на сменах задерживали нетрезвых водителей комбайнов и прочей уборочной техники. В нынешнем году постараемся больше работать на профилактику.