В Крыму рассказали о росте экономики в составе РФ

Министерство опубликовало цифры, характеризующие развитие экономики республики в составе РФ: в частности, выросли на 28,2% инвестиции в основной капитал, среднегодовой прирост промышленного производства составил 6,1% против 1,2% в 2011—2013 гг. Сельскохозяйственной продукции стало больше на 2,8%. В 1,8 раза вырос объем выполненных строительных работ. Доходы консолидированного бюджета выросли на 29,2%. Официальный уровень безработицы снизился с 4 до 0,5%. Доля общедоступных пляжей выросла с 60 до 75%.

— Обычно эти результаты сложно «нащупать», потому что произошло много изменений в учреждениях, куда ограничен доступ граждан, будь то объекты транспортной инфраструктуры, связи или же топлива и энергетики, — прокомментировал отчет глава РК Сергей Аксенов. — Но положительная динамика есть.