МВД начало проведение рейдовых мероприятий по аграриям

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба МВД, мероприятия будут проводиться с 27 июля по 10 сентября. Они будут направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, хищений зерна нового урожая.

Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.

Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности зерноуборочных комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.