МВД начало проведение рейдовых мероприятий по аграриям
Министерство внутренних дел начало проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе проведения уборочной компании.
Министерство внутренних дел начало проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе проведения уборочной компании.
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Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.
Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности зерноуборочных комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования
Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.