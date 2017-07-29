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19:39 (мск), источник: Интерфакс

ГИБДД разработает мобильное приложение для регистрации ДТП

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в ближайшее время будет возможно при помощи мобильного приложения, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — сказал М. Черников в субботу.

Он также отметил, что Госавтоинспекция совместно со страховыми компаниями разрабатывает алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении ДТП по «Европротоколу».

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