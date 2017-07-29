ГИБДД разработает мобильное приложение для регистрации ДТП
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Зарегистрировать
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Зарегистрировать
«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — сказал М. Черников в субботу.
Он также отметил, что Госавтоинспекция совместно со страховыми компаниями разрабатывает алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении ДТП по «Европротоколу».