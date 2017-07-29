Собянин анонсировал строительство линий метро в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы рассмотрят проекты строительства новых линий метро до Новой Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы рассмотрят проекты строительства новых линий метро до Новой Москвы.
«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий Московского метрополитена на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк», — написал Собянин в Twitter.
Ранее Собянин сообщил, что новая станция метро «ЦСКА», которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыла в сентябре этого года.
Станция будет оформлена в фирменных цветах ЦСКА — красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.