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21:44 (мск), источник: Ведомости

Собянин анонсировал строительство линий метро в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы рассмотрят проекты строительства новых линий метро до Новой Москвы.

Источник: Reuters

«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий Московского метрополитена на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк», — написал Собянин в Twitter.

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Ранее Собянин сообщил, что новая станция метро «ЦСКА», которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыла в сентябре этого года.

Станция будет оформлена в фирменных цветах ЦСКА — красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

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