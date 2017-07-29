Собянин анонсировал строительство линий метро в Новой Москве

Источник: Reuters

«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий Московского метрополитена на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк», — написал Собянин в Twitter.

Ранее Собянин сообщил, что новая станция метро «ЦСКА», которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыла в сентябре этого года.