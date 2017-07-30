Директора АО «Лермонтовское» наказали за невыплату заработной платы в Хабаровском крае

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Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.

По постановлениям Бикинского городского прокурора в Хабаровском крае к административной ответственности привлечены АО «Лермонтовское» и его директор за невыплату работникам заработной платы в установленный срок. Нарушения требований трудового законодательства в деятельности предприятия АО «Лермонтовское» были выявлены в ходе надзорной деятельности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Напомним, ферма ОАО «Котиково» стала известна своим катастрофическим положением, которое попытались исправить хабаровчане, губернатор и правительство края. Наплевательское отношение к инвесторам и неумение вести диалог с бизнесом Министерства сельского хозяйства Хабаровского края стало причиной плачевного состояния дел в ОАО «Котиково», считает генеральный директор АО «Лермонтовское» — предприятия, взявшего «на буксир» проблемное хозяйство. Дмитрий Горячев высказался с резкой критикой в адрес ведомства и заявил, что отсутствие поддержки ставит под угрозу реализацию серьезных инвестпроектов в области сельского хозяйства на территории региона.

Так, сроки выплаты заработной платы в АО «Лермонтовское» определены коллективным договором предприятия на 2016−2018 год, согласно которому заработная плата выплачивается не реже чем 2 раза в месяц в кассе организации 16 и 29 числа каждого месяца либо по заявлению работника перечисляется на его лицевой счет в банке за счет работодателя. Также на предприятии разработано и утверждено генеральным директором положение об оплате труда, введенное в действие 01.03.2016 г.

Виновником кризиса на «Котиково» фермеры считают Минсельхоз Хабаровского края.

Однако прокуратура установила, что предприятие имело задолженность по заработной плате и окончательному расчету при увольнении перед работниками в общей сумме превышающей 2,3 млн рублей за апрель и первую половину мая 2017 года.

В связи с выявленными фактами несвоевременной выплаты заработной платы прокурором в отношении юридического и должностного лица АО «Лермонтовское» вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством). По результатам рассмотрения постановлений виновные оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей.