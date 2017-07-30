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09:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Инновационное предприятие ИРНИТУ стало резидентом Сколково

Успех подразделению принесла разработка проекта СВЧ плазменного комплекса.

Источник: IrkutskMedia.ru

Малое инновационное предприятие «СпектроСиб» ИРНИТУ, разработавшее проект СВЧ плазменного комплекса, получило статус резидента Сколково. Совместная разработка ученых «политеха» и Иркутского госуниверситета представляет собой уникальную технологию управления эксплуатационным ресурсом двигателей воздушного и наземного транспорта. Она основывается на анализе отработанных масел и смывов авиационных двигателей, определении в их составе частиц износа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

В основе технологии лежит устройство СВЧ плазменный комплекс (сцинтилляционный атомно-эмиссионный спектрометр) для комплексного измерения параметров частиц износа. Он способен определить по 11 элементам одновременно размер и общее количество частиц, массовую долю метала в частицах изнашивания, их элементный состав, количество частиц, состоящих из одного, а также из двух и более элементов. Технология диагностирования отработана на 20 тысячах проб масел и смывов с более чем 600 авиадвигателей за период с 1997 года. Достоверность технологии, проверенная и доказанная независимой разборкой авиационных двигателей на заводе-изготовителе составила 90%. Традиционные способы анализа частиц изнашивания дают лишь 5% точности.

Как отметил директор МИП «СпектроСиб» Владислав Дроков, проект предлагает как создание технологии диагностирования для каждого отдельного двигателя, так и производство и продажу устройств для проведения диагностики. В настоящий момент подготовлена конструкторская документация для мелкосерийного производства СВЧ плазменного комплекса. Получены разрешительные документы на применение технологии в авиационной отрасли.

«Сегодня все производители двигателей стараются продлить эксплуатационный срок своей продукции, но для этого нужны объективные технологии диагностики износа. Это актуальная проблема для всех мировых производителей и эксплуатантов двигателей, поскольку точная диагностика поможет осуществлять выходной контроль качества, достоверно прогнозировать остаточный эксплуатационный ресурс, исключить необоснованное отстранение двигателя от эксплуатации, оперативно определять дефекты и не допускать их развития, точно определять узел маслосистемы, подлежащий ремонту. Наша технология способна справиться со всеми этими задачами», — заявил Владислав Дроков.

Глава подразделения подчеркнул, что технология внедрена в двигатели для самолетов Ту-134, Ил-76, Ту-154, Ил-96, Ту-204, Ту-214. Подтверждена работоспособность технологии на двигателях Д-18Т (Ан-124 «Руслан») и семейства АЛ-20/30/40 (самолеты Су). В настоящий момент создается технология диагностирования для разрабатываемого двигателя ПД-14, который планируется устанавливать на новые магистральные самолеты МС-21. Эксперт заметил, что ведется плотное сотрудничество с крупными производителями авиационных двигателей в России: ОАО «НПО «Сатурн’и ОАО «ОДК-Авиадвигатель». Универсальность технологии заключается в том, что ее можно использовать при диагностике любых двигателей — авиационных, автомобильных или трансформаторных.

Статус резидента в инновационном центре «Сколково» дает стартапу много преференций, как с точки зрения налогов, так и в плане возможностей самопрезентации, привлечения грантовой поддержки для развития и коммерциализации научных идей. Директор МИП «СпектроСиб» выразил надежду, что благодаря статусу резидентов «Сколково» им удастся создать научно-технический задел для серийного производства СВЧ плазменных комплексов и распространения технологии управления эксплуатационным ресурсом двигателей.

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