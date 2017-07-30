Инновационное предприятие ИРНИТУ стало резидентом Сколково
Успех подразделению принесла разработка проекта СВЧ плазменного комплекса.
Успех подразделению принесла разработка проекта СВЧ плазменного комплекса.
Малое инновационное предприятие «СпектроСиб» ИРНИТУ, разработавшее проект СВЧ плазменного комплекса, получило статус резидента Сколково. Совместная разработка ученых «политеха» и Иркутского госуниверситета представляет собой уникальную технологию управления эксплуатационным ресурсом двигателей воздушного и наземного транспорта. Она основывается на анализе отработанных масел и смывов авиационных двигателей, определении в их составе частиц износа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В основе технологии лежит устройство СВЧ плазменный комплекс (сцинтилляционный
Как отметил директор МИП «СпектроСиб» Владислав Дроков, проект предлагает как создание технологии диагностирования для каждого отдельного двигателя, так и производство и продажу устройств для проведения диагностики. В настоящий момент подготовлена конструкторская документация для мелкосерийного производства СВЧ плазменного комплекса. Получены разрешительные документы на применение технологии в авиационной отрасли.
«Сегодня все производители двигателей стараются продлить эксплуатационный срок своей продукции, но для этого нужны объективные технологии диагностики износа. Это актуальная проблема для всех мировых производителей и эксплуатантов двигателей, поскольку точная диагностика поможет осуществлять выходной контроль качества, достоверно прогнозировать остаточный эксплуатационный ресурс, исключить необоснованное отстранение двигателя от эксплуатации, оперативно определять дефекты и не допускать их развития, точно определять узел маслосистемы, подлежащий ремонту. Наша технология способна справиться со всеми этими задачами», — заявил Владислав Дроков.
Глава подразделения подчеркнул, что технология внедрена в двигатели для самолетов Ту-134, Ил-76, Ту-154, Ил-96, Ту-204, Ту-214. Подтверждена работоспособность технологии на двигателях Д-18Т (Ан-124 «Руслан») и семейства АЛ-20/30/40 (самолеты Су). В настоящий момент создается технология диагностирования для разрабатываемого двигателя ПД-14, который планируется устанавливать на новые магистральные самолеты МС-21. Эксперт заметил, что ведется плотное сотрудничество с крупными производителями авиационных двигателей в России: ОАО «НПО «Сатурн’и ОАО «ОДК-Авиадвигатель». Универсальность технологии заключается в том, что ее можно использовать при диагностике любых двигателей — авиационных, автомобильных или трансформаторных.
Статус резидента в инновационном центре «Сколково» дает стартапу много преференций, как с точки зрения налогов, так и в плане возможностей самопрезентации, привлечения грантовой поддержки для развития и коммерциализации научных идей. Директор МИП «СпектроСиб» выразил надежду, что благодаря статусу резидентов «Сколково» им удастся создать