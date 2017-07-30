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09:45 (мск), источник: Tengrinews

Мажилисмен объяснил, почему не стоит ожидать девальвации тенге до конца года

Член комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов в интервью корреспонденту Tengrinews.kz прокомментировал слухи о возможной девальвации.

«В настоящее время в СМИ получило широкое распространение заявление аналитиков ГК Tele Trade Central Asia о том, что «к концу года курс может быть равен 420−450 тенге за 1 доллар».

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Вместе с тем, аналитики Tele Trade опираются на поверхностные и популистские суждения относительно курса тенге, такие как «закончится ЭКСПО», «нужно компенсировать расходы на финансовую помощь банкам». Несмотря на отдельные интервенции Нацбанка, на сегодняшний день курс тенге находится в свободном плавании и на него влияют два основных фактора: 1) цена на нефть; 2) курс рубля к доллару", — отметил Жамалов.

Мажилисмен подчеркнул, что учитывая прогнозы авторитетных международных организаций, консенсусным прогнозом цены на нефть в 2017—2018 годах является 40−50 долларов за баррель.

«Вероятность, что цена на нефть опустится до 40 долларов за баррель — очень низкая. Даже при таком сценарии равновесный курс тенге к доллару будет находиться в пределах 360 тенге за доллар. Зависимость от российского рубля основывается на паритете в районе 5,5 тенге за рубль», — заметил Жамалов.

Депутат Мажилиса добавил, что на 28 июля 2017 года даже после введения новых санкций в отношении России со стороны США курс российского рубля составлял 60 рублей за доллар, что по паритету соответствует 330 тенге за доллар.

«Министерство экономического развития РФ в текущих условиях прогнозирует 62−63 рубля за доллар к концу года, что равносильно 345−350 тенге за доллар. Для существенной девальвации тенге до уровня 400 тенге должны произойти экстраординарное падение цен на нефть ниже 35 долларов за баррель и курса рубля ниже 75 рублей за доллар. На 28.07.2017 года цена на нефть превысила 51 доллар за баррель. Ожидается, что до конца 2017 года цена на нефть будет колебаться вокруг значения 50 долларов за баррель. Таким образом, курс тенге до конца года можно прогнозировать в пределах 330−340 тенге за доллар», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что сейчас наблюдается постепенное восстановление доверия к политике Национального Банка. Уровень долларизации депозитов в мае 2017 года снизился до 48,2 процента. Для сравнения, в январе 2016 года долларизация составляла 80 процентов.

«Проведение искусственной девальвации также исключается, поскольку это полностью подорвет доверие населения к политике Нацбанка и поставит под угрозу проведение дальнейшей денежно-кредитной политики. Поддержка банковского сектора будет осуществляться в основном за счет выпуска государственных ценных бумаг 1 триллиона тенге. Соответственно, дополнительной ликвидности, которая может уйти на валютный рынок, не ожидается. Более того, в четвертом квартале 2017 года ожидается высокий спрос на тенге в связи с необходимостью выплаты налогов крупными экспортерами. Ослабление курса тенге ускорит инфляцию, что противоречит целям Нацбанка», — также подчеркнул Жамалов.

«На сегодняшний день существенная зависимость от импорта наблюдается по одежде, бытовой технике, мебели, автомобилям. При этом удорожание доллара может поставить под угрозу реализацию инвестиционных программ крупных промышленных предприятий, которые в основном импортируют оборудование и услуги из-за рубежа», — заключил депутат.

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