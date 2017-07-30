В Уфе ограничено движение по Демской трассе
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на Демской дороге на участке от Флотского переулка до трассы в аэропорт в эти дни движение будет осуществляться по одной полосе.
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на Демской дороге на участке от Флотского переулка до трассы в аэропорт в эти дни движение будет осуществляться по одной полосе.
Об этом предупредили в мэрии. Сухая погода позволила подрядчику капитального ремонта Демской дороги перейти в активную фазу. На указанном участке идет последний этап работ — устройство верхнего слоя покрытия.
«Просим заранее планировать маршрут. Ход ремонта и загруженность трассы можно уточнить на специальной интерактивной карте и в приложении «Яндекс. Пробки», — обратились к автовладельцам в администрации города.