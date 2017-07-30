Илон Маск вручил ключи первым 30 владельцам автомобилей Tesla Model 3

Господин Маск заявил, что в августе будет собрано еще около 100 автомашин. Tesla намеревается нарастить этот показатель до 1,5 тыс. единиц в сентябре, а к концу года хочет производить около 20 тыс. машин в месяц. В следующем году компания планирует выпустить около 500 тыс. новинок. По словам главы Tesla, на Model 3 сделано уже более 500 тыс. предзаказов.