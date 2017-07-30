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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Илон Маск вручил ключи первым 30 владельцам автомобилей Tesla Model 3

Глава Tesla Илон Маск на специальной вечеринке вручил ключи от новых электромобилей Model 3 первым 30 владельцам. Большая часть из них являются сотрудниками Tesla, передает Би-би-си

Источник: Reuters
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Господин Маск заявил, что в августе будет собрано еще около 100 автомашин. Tesla намеревается нарастить этот показатель до 1,5 тыс. единиц в сентябре, а к концу года хочет производить около 20 тыс. машин в месяц. В следующем году компания планирует выпустить около 500 тыс. новинок. По словам главы Tesla, на Model 3 сделано уже более 500 тыс. предзаказов.

Model 3 представляет собой бюджетную версию Model X и Model S — базовая цена автомобиля будет начинаться от $35 тыс. Авто будет способно проехать без подзарядки около 350 км. Максимальная скорость не превысит 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч составит 5,6 сек.

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