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12:55 (мск), источник: РБК

Запуск первой японской частной ракеты завершился неудачно

Первый запуск ракеты Momo, полностью сконструированной японской частной компанией Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.

Источник: AP 2017

Как сообщила компания, полет прервался через 80 секунд из-за прекращения передачи телеметрической информации о двигателе. Сам двигатель был аварийно отключен.

Ракета упала в море на расстоянии около 8 км от берега.

«Подробности будут сообщены позже на пресс-конференции», — пояснили в сообщении.

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Ранее, 29 июля, запуск Momo был перенесен с субботы, 29 июля, на воскресенье, 30 июля, «из-за погодных условий». Тогда об этом также сообщили в Interstellar Technologies. Пуск, по информации представителей компании, должен был осуществиться с площадки на острове Хоккайдо возле поселка Таики.

​Как предполагали разработчики, в случае успешного запуска ракета с 20-килограммовым грузом должна была достичь высоты 120 км. После того, как ракета выработает топливо, головная часть с грузом должна была приводниться в Тихом океане.

Компания Interstellar Technologies основана в 1997 году. Ее целью является предоставление услуг по запуску спутников на ракетах-носителях собственного производства. Компания с 2006 года разрабатывает ракетные двигатели, в 2011 году ею был совершен первый демонстрационный ракетный пуск с площадки близ поселка Таики. Разработка ракеты Momo ведется с 2014 года.

Комментарии
1
Игорь Смирнов
20 кг груза, - смешно,
СССР в 60-е годы прошлого века справился с таким заданием..
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