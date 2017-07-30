Запуск первой японской частной ракеты завершился неудачно

Источник: AP 2017

Как сообщила компания, полет прервался через 80 секунд из-за прекращения передачи телеметрической информации о двигателе. Сам двигатель был аварийно отключен.

Ракета упала в море на расстоянии около 8 км от берега.

«Подробности будут сообщены позже на пресс-конференции», — пояснили в сообщении.

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Ранее, 29 июля, запуск Momo был перенесен с субботы, 29 июля, на воскресенье, 30 июля, «из-за погодных условий». Тогда об этом также сообщили в Interstellar Technologies. Пуск, по информации представителей компании, должен был осуществиться с площадки на острове Хоккайдо возле поселка Таики.

​Как предполагали разработчики, в случае успешного запуска ракета с 20-килограммовым грузом должна была достичь высоты 120 км. После того, как ракета выработает топливо, головная часть с грузом должна была приводниться в Тихом океане.