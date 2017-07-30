Население Беларуси стало больше тратить на питание

Источник: Ежедневник.by

Как заявил в интервью БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, в последнее время «наблюдается тенденция изменения соотношения продовольственных и непродовольственных товаров — в сторону увеличения доли продовольственных».

По мнению министра, тот факт, что человек тратит больше на покупку продуктов питания, говорит, что население экономит средства. Проще говоря, на питание людям еще хватает, а вот на все остальное — нет.