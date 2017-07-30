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19:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Население Беларуси стало больше тратить на питание

По данными МАРТ, в структуре розничного товарооборота увеличилась доля продовольственных товаров и уменьшилась непродовольственных.

Источник: Ежедневник.by

Как заявил в интервью БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, в последнее время «наблюдается тенденция изменения соотношения продовольственных и непродовольственных товаров — в сторону увеличения доли продовольственных».

По мнению министра, тот факт, что человек тратит больше на покупку продуктов питания, говорит, что население экономит средства. Проще говоря, на питание людям еще хватает, а вот на все остальное — нет.

«Кроме того, открытая и достаточно жесткая конкуренция на розничном рынке привела к тому, что торговые сети из областных центров и крупных городов пошли работать в малые населенные пункты, где есть хоть какой-то спрос. Ну и, конечно, в целом доля крупных сетей увеличивается», — отметил министр.

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