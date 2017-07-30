В Омской области залатают ямы на дороге к границе Казахстана

Омские власти до 15 октября собираются отремонтировать отдельные участки трассы Омск — Одесское — граница Республики Казахстан. Соответствующая заявка на поиск подрядчиков появилась на сайте госзакупок, заказчик — Управление дорожного хозяйства и благоустройства. На работы из бюджета готовы выделить максимально 47,02 млн рублей.

На эти средства подрядчик обязуется уложить новое покрытие на площади 33,6 тыс. кв. м, на что потребуется 2638 тонн асфальтобетонной смеси.