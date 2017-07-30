Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Уникальные витрины Могадишо
18:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области залатают ямы на дороге к границе Казахстана

Ремонт обойдется бюджету в 47 млн рублей.

Омские власти до 15 октября собираются отремонтировать отдельные участки трассы Омск — Одесское — граница Республики Казахстан. Соответствующая заявка на поиск подрядчиков появилась на сайте госзакупок, заказчик — Управление дорожного хозяйства и благоустройства. На работы из бюджета готовы выделить максимально 47,02 млн рублей.

На эти средства подрядчик обязуется уложить новое покрытие на площади 33,6 тыс. кв. м, на что потребуется 2638 тонн асфальтобетонной смеси.

Отметим, ремонт этой трассы планировали начать еще весной, однако заключение контракта было сорвано по вине подрядчика. В итоге лот отправили на повторные торги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омская полиция ищет свидетелей ДТП под Большеречьем, где погибли мать с двумя малышами
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии
Рогозин заявил об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по больнице в Сирии
США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Полиция: стрельба в ночном клубе в Германии не была терактом
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь