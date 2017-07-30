В Омской области залатают ямы на дороге к границе Казахстана
Ремонт обойдется бюджету в 47 млн рублей.
Ремонт обойдется бюджету в 47 млн рублей.
Омские власти до 15 октября собираются отремонтировать отдельные участки трассы Омск — Одесское — граница Республики Казахстан. Соответствующая заявка на поиск подрядчиков появилась на сайте госзакупок, заказчик — Управление дорожного хозяйства и благоустройства. На работы из бюджета готовы выделить максимально 47,02 млн рублей.
На эти средства подрядчик обязуется уложить новое покрытие на площади 33,6 тыс. кв. м, на что потребуется 2638 тонн асфальтобетонной смеси.
Отметим, ремонт этой трассы планировали начать еще весной, однако заключение контракта было сорвано по вине подрядчика. В итоге лот отправили на повторные торги.