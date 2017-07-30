Кобяков рассказал, какими будут тарифы на газ для реального сектора экономики и населения
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА. Тарифы на газ изменятся в текущем году только для отдельных групп предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА. Тарифы на газ изменятся в текущем году только для отдельных групп предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил
«Что касается тарифов по газу для реального сектора экономики, то на этот год их изменения будут касаться отдельных групп предприятий, у которых высокий удельный вес этих затрат в себестоимости», — проинформировал
В следующем году цена на российский газ для Беларуси составит $129 за 1 тыс. куб м, напомнил Андрей Кобяков. «Есть определенные планы сделать подвижки и по электроэнергии для реального сектора экономики, и по газу для групп потребителей, у которых