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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

Кобяков рассказал, какими будут тарифы на газ для реального сектора экономики и населения

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА. Тарифы на газ изменятся в текущем году только для отдельных групп предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в программе «Контуры» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Что касается тарифов по газу для реального сектора экономики, то на этот год их изменения будут касаться отдельных групп предприятий, у которых высокий удельный вес этих затрат в себестоимости», — проинформировал премьер-министр.

В следующем году цена на российский газ для Беларуси составит $129 за 1 тыс. куб м, напомнил Андрей Кобяков. «Есть определенные планы сделать подвижки и по электроэнергии для реального сектора экономики, и по газу для групп потребителей, у которых по-прежнему энергозатраты очень высоки, — добавил он. — Ведутся переговоры с российскими партнерами, как держать эти тарифы до 2025 года, но не так, чтоб в 2025 году наступит всеобщее благоденствие, а чтобы это был равномерный процесс, чтобы мы поступательно сближали наши цены».

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