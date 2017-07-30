Кобяков рассказал, какими будут тарифы на газ для реального сектора экономики и населения

«Что касается тарифов по газу для реального сектора экономики, то на этот год их изменения будут касаться отдельных групп предприятий, у которых высокий удельный вес этих затрат в себестоимости», — проинформировал премьер-министр.

В следующем году цена на российский газ для Беларуси составит $129 за 1 тыс. куб м, напомнил Андрей Кобяков. «Есть определенные планы сделать подвижки и по электроэнергии для реального сектора экономики, и по газу для групп потребителей, у которых по-прежнему энергозатраты очень высоки, — добавил он. — Ведутся переговоры с российскими партнерами, как держать эти тарифы до 2025 года, но не так, чтоб в 2025 году наступит всеобщее благоденствие, а чтобы это был равномерный процесс, чтобы мы поступательно сближали наши цены».