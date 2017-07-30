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21:19 (мск), источник: БЕЛТА

Плата за услуги ЖКХ в этом году повышаться не будет — Анфимов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плата за услуги ЖКХ в этом году повышаться не будет, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

«До конца этого года точно не будет повышения тарифов, — сказал Леонид Анфимов. — Это явилось таким камнем преткновения в наших переговорах с Международным валютным фондом, когда Президент жестко поставил заслон на пути требований (не совсем обоснованных, я считаю как экономист) международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги». По словам председателя КГК, это продолжение той социальной политики, которую проводит государство и которую обещали людям.

При этом Леонид Анфимов не исключил, что в следующем году по устоявшейся практике можно ожидать повышения платы за жилищно-коммунальные услуги в рамках $5, которые ежегодно прибавляются к платежам.

«В принципе, если эти $5 сегодня сделаем, мы по всем видам, за исключением теплоснабжения, повысим уровень окупаемости до 100% в 2018 году. У нас главная проблема сегодня — теплоснабжение», — отметил председатель КГК.

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