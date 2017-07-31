КГК раскрыл секреты изготовления белорусской сельхозтехники

Источник: Ежедневник.by

Интересные факты вскрылись в ходе проверки исполнения Государственной научно-технической программы «Агрокомплекс» на 2013−2015 годы.

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По данным КГК, в девяти проверенных научных организациях выявлено 60 невыполненных заданий по разработке техники для АПК, на которые выделены 5,2 млн рублей. При этом 75% указанной суммы «эффективно» проело РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства».

Оно же является основным исполнителем программы и разработчиком техники для АПК. Ему было доведено 53 задания, выделены средства. Но 23 задания, на которые выделены 3,5 млн рублей так и не были выполнены. Впрочем, для Беларуси это уже давно в порядке вещей, когда деньги тратятся без какого-либо результата. В данном же контексте интересно то, как выполнялись остальные задания. Тут КГК открыл неожиданную даже для Беларуси правду.

Так, например, НПЦ должен был разработать и наладить выпуск пресс-подборщиков для прессования грубых кормов в крупногабаритные прямоугольные тюки. И что же сделали белорусские разработчики? Они просто взяли, закупили импортные комплектующие и собрали из них пресс-подборщики. По данным КГК, в собранной сельхозтехнике, количество импортных комплектующих превысило 80%. По сути, только колеса и еще кое-какие мелочи оказались белорусскими, а все остальное — импорт. Да и то из 30 пресс-подборщиков был собран лишь один, цена которого оказалась так высока, что дешевле стало купить готовые за границей, что и было сделано.

Еще более удивительно НПЦ выполнял опытно-конструкторские работы по освоению производства линии выработки длинного льноволокна. Вместо того, чтобы блеснуть конструкторскими навыками и собрать свою машину, которая бы как нельзя лучше подходила для белорусского льна, разработчики НАН просто взяли чертежи аналогичной техники известной бельгийской компании и сделали все по ним, опять же закупив в Бельгии комплектующие. По сути белорусские конструкторы просто украли чужую разработку и получили за это солидное вознаграждение. Более того, так называемая разработка даже была зарегистрирована в БелИСА.

Наверное, все эти действия сошли бы белорусским разработчикам с рук, но на их беду, поставленный на Поставский льнозавод опытный образец оказался непригодным для белорусского льна. Сначала линия часто ломалась, а потом и вовсе встала колом.