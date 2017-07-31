Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Многодетных освободят от налога на имущество
26-летний Никита Пресняков женился
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ рассказали о реакции Запада на лишение Саакашвили гражданства
Кремль о последствиях поставок оружия США Киеву
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
09:13 (мск), источник: Югополис

Закон о курортном сборе в России подписан президентом

Владимир Путин подписал закон о введении в нескольких российских регионах курортного сбора. Соответствующий документ был опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщал «Югополис», в середине июля Госдума в третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Из документа следует, что объекты размещения будут брать с отдыхающих плату за пользование курортной инфраструктурой. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, после этого его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей.

По мысли авторов закона, доходы от сбора поступят в региональные бюджеты и будут использоваться для развития курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение о том, распространять ли эту практику на всю Россию.

Сбор начнут взимать в 2018 году. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки. 25 июля стало известно о том, что российские регионы определились с размером курортного сбора.

Предполагалось, что в Краснодарском крае он может составить 20−30 рублей в день, однако затем стало известно, что курортный сбор в Краснодарском крае могут обнулить, если власти региона увидят, что турпоток на курорты Черного и Азовского морей сократится из-за его введения.

При этом из оценок экспертов следует, что после появления информации о введении курортного сбора спрос на отдых в Сочи уже упал на 37%. Эту информацию озвучили в Российском союзе туроператоров (РСТ), власти города-курорта ее отрицают.

Комментарии
1
vitaly shmakov
"Горящий" тур из Челябинска в Сочи на 11 дней в "Бархатные сезоны" сейчас стоит 29200 без питания, в Турцию на теже 11 дней 4* на "всё включено" 26 400 ,И куда интересно люди поедут?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Сбербанке наблюдался сбой в работе карт и онлайн-платежах
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
СМИ: в администрации США разрабатывают санкции против Китая
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь