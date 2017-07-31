Закон о курортном сборе в России подписан президентом

Как ранее сообщал «Югополис», в середине июля Госдума в третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Из документа следует, что объекты размещения будут брать с отдыхающих плату за пользование курортной инфраструктурой. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, после этого его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей.

По мысли авторов закона, доходы от сбора поступят в региональные бюджеты и будут использоваться для развития курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение о том, распространять ли эту практику на всю Россию.

Сбор начнут взимать в 2018 году. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки. 25 июля стало известно о том, что российские регионы определились с размером курортного сбора.

Предполагалось, что в Краснодарском крае он может составить 20−30 рублей в день, однако затем стало известно, что курортный сбор в Краснодарском крае могут обнулить, если власти региона увидят, что турпоток на курорты Черного и Азовского морей сократится из-за его введения.