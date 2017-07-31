Хабаровским предпринимателям хотят повысить доступ к закупкам госкорпораций
Российские корпорации не смогут обойти вниманием малый и средний бизнес Дальнего Востока.
Российские корпорации не смогут обойти вниманием малый и средний бизнес Дальнего Востока.
Крупные российские госкомпании не могут в силу закона обойти вниманием малый и средний бизнес — за этим сегодня следит профильная государственная корпорация. Власти Хабаровского края заинтересованы в том, чтобы дальневосточные и, прежде всего, местные предприниматели не выступали в роли второго звена, а напрямую могли претендовать на роль поставщиков товаров и услуг.
По факту нельзя сказать, что условия ведения бизнеса одинаковые: как следствие, возникает неконкурентоспособность отдельных предпринимателей. Схожая ситуация наблюдается и внутри региона: в Хабаровске предпринимательство более развито, нежели на периферии.
Проработка этого вопроса началась в рамках комитета по госзакупкам краевого совета предпринимателей. Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя регионального парламента Юрий Матвеев от имени фракции «Единой России» на заседании правительства края.
О перспективах в этой сфере корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказала депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель постоянного парламентского комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина. Она приняла участие в круглом столе, который стал площадкой для дискуссии в рамках выездного мероприятия Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
«Прямые меры поддержки МСП — это хорошо, но повышение доступности обеспечит дальневосточным предпринимателям расширение рынков сбыта, освоение которых позволит развиваться дальше. Сегодня в этой сфере существует норматив для субъектов МСП, но местным компаниям часто бывает сложно туда пробиться. Не секрет, что в данном случае многое зависит от самой корпорации, которая проводит торги», — сказала Наталия Пудовкина.
По словам председателя комитета, ситуация улучшилась после создания корпорации по развитию МСП, которая создаёт инструменты, помогающие предпринимателям своевременно получать информацию о закупках и условиях, курирует все сопутствующие вопросы, помогает усовершенствовать законодательство и несёт ответственность за его исполнение.
Эксперты на Дальнем Востоке уверены —
«Учитывается наличие необходимой производственной базы, специалистов
Она добавила, что по инициативе фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе России приняли закон, который жёстко регулирует сроки расчётов с поставщиками по 44-му Федеральному закону. Аналогичная норма, уверена депутат, должна появиться в 223 федеральном законе в отношении закупок госкорпораций.
«Проработка этого вопроса началась в министерстве по развитию Дальнего Востока. Будем надеяться, что специфика условий, в которых работают местные предприниматели, будет учтена и у них появится возможность стать игрокам на новых, ранее недоступных рынках. Тем более, что пример эффективного подхода уже есть: он касается строительных компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ», — отметила депутат.