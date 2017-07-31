Хабаровским предпринимателям хотят повысить доступ к закупкам госкорпораций

Крупные российские госкомпании не могут в силу закона обойти вниманием малый и средний бизнес — за этим сегодня следит профильная государственная корпорация. Власти Хабаровского края заинтересованы в том, чтобы дальневосточные и, прежде всего, местные предприниматели не выступали в роли второго звена, а напрямую могли претендовать на роль поставщиков товаров и услуг.

По факту нельзя сказать, что условия ведения бизнеса одинаковые: как следствие, возникает неконкурентоспособность отдельных предпринимателей. Схожая ситуация наблюдается и внутри региона: в Хабаровске предпринимательство более развито, нежели на периферии.

Проработка этого вопроса началась в рамках комитета по госзакупкам краевого совета предпринимателей. Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя регионального парламента Юрий Матвеев от имени фракции «Единой России» на заседании правительства края.

О перспективах в этой сфере корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказала депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель постоянного парламентского комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина. Она приняла участие в круглом столе, который стал площадкой для дискуссии в рамках выездного мероприятия Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Прямые меры поддержки МСП — это хорошо, но повышение доступности обеспечит дальневосточным предпринимателям расширение рынков сбыта, освоение которых позволит развиваться дальше. Сегодня в этой сфере существует норматив для субъектов МСП, но местным компаниям часто бывает сложно туда пробиться. Не секрет, что в данном случае многое зависит от самой корпорации, которая проводит торги», — сказала Наталия Пудовкина.

По словам председателя комитета, ситуация улучшилась после создания корпорации по развитию МСП, которая создаёт инструменты, помогающие предпринимателям своевременно получать информацию о закупках и условиях, курирует все сопутствующие вопросы, помогает усовершенствовать законодательство и несёт ответственность за его исполнение.

Эксперты на Дальнем Востоке уверены — нормативно-правовая база в этой сфере нуждается в изменениях, предусматривающих долю местных компаний в тех 18 процентах, которые отводятся для субъектов МСП при размещении заказов. Некоторые корпорации принимают методики отбора поставщиков, ориентируясь не только на цену.

«Учитывается наличие необходимой производственной базы, специалистов и т. д. На круглом столе мы предложили представителям корпорации МСП предусмотреть в законодательстве, чтоб такой подход был обязательным, чтобы и к крупным заказчикам впоследствии не возникало вопросов со стороны ФАС. Это защитило бы интересы дальневосточного бизнеса, которому победители тендеров из других регионов часто предлагают субподряд по заниженным ценам», — подчеркнула Наталия Пудовкина.

Она добавила, что по инициативе фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе России приняли закон, который жёстко регулирует сроки расчётов с поставщиками по 44-му Федеральному закону. Аналогичная норма, уверена депутат, должна появиться в 223 федеральном законе в отношении закупок госкорпораций.