Проекты общим объемом инвестиций почти 1,3 трлн рублей представят на ВЭФ-2017

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 июля, PrimaMedia.

32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций почти 1,3 трлн рублей будут представлены на III Восточном экономическом форуме в рамках деловой программы. За время проведения конкурса по отбору проекта на рассмотрение в министерстово РФ по развитию Дальнего Востока поступило 148 проектов (общая сумма инвестиций — 2,4 трлн рублей). Наибольшую активность проявили инвесторы из Приморского края. По итогам было определено 32 наиболее значимых для Дальнего Востока инвестиционных проекта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на минвостокразвития.

«Восточный экономический форум традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Авторы отобранных для презентации проектов смогут их представить перед своими возможными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в сфере экономики», — подчеркнул глава минвостокразвития России Александр Галушка.

Для презентации на форуме определены семь проектов в сфере развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока. Общий объем инвестиций — 96,9 млрд рублей. В частности, будет представлен концессионный проект по созданию и эксплуатации автомобильной дороги в обход города Хабаровск. Проект включает в себя инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, земляное полотно, мосты, путепроводы, транспортные развязки, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Объем финансирования — 43,7 млрд рублей.

Для презентации проектов горнодобывающей промышленности отобраны четыре проекта на сумму 37,6 млрд рублей, лесной отрасли — три проекта с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей. Среди них — создание комплексного деревообрабатывающего производства на территории Сахалинской области.

Два проекта представят газохимическую отрасль Дальнего Востока. В их числе — проект по строительству в Амурской области крупнейшего в России и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год (для сравнения: объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2016 году составил около 74 млрд кубометров в год). В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Еще по семь проектов будут представлять сельское хозяйство и рыбную отрасль (общая сумма инвестиций 17,4 млрд рублей) и развитие производства (9,3 млрд рублей).

В сфере развития туристической отрасли и здравоохранения также будут презентованы два проекта с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей.

III Восточный экономический форум состоится 6—7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоятся бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые — Россия-Индия. Также впервые в программу Форума будет включена молодежная повестка: 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций.

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что форум позволит продемонстрировать уже реализованные инвесторами проекты и подтвердить переход на новую стадию развития Дальнего Востока.