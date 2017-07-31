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05:20 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пересчитали бизнесменов

Наиболее популярные виды деятельности — торговля и авторемонт.

Источник: VLADNEWS

В Приморье на 1 июля текущего года учтены 67,7 тысячи организаций, из которых 66,2 тысячи являются юридическими лицами, а 1,5 тысячи — филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Треть (35%) фирм при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 12% — транспортировку и хранение, 8% — строительство, 7% — деятельность по операциям с недвижимым имуществом. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение числа зарегистрированных организаций (97%).

5% хозяйствующих субъектов имеют государственную и муниципальную форма собственности. 89% предприятий — частные российские.

Подавляющее большинство организаций края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых — общество с ограниченной ответственностью (ООО). Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (91%), а в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (9%).

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 53,8 тысячи ИП, 50% из которых заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

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