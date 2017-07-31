Отходы БЦБК начнут ликвидировать в 2018 году

По его словам, властям предстоит скорректировать проект, провести инженерные изыскания, заключить контракт с исполнителем, получить все экспертизы. В проекте предусмотрены химико-технологические, земляные, строительно-монтажные работы, а также организация системы экологического мониторинга карт-накопителей, находящихся в сейсмо- и селеопасной зоне. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».