Отходы БЦБК начнут ликвидировать в 2018 году
Правительство Иркутской области начнёт ликвидацию отходов БЦБК в мае 2018 года. Об этом заявил министр природных ресурсов Андрей Крючков на заседании комиссии по вопросам охраны озера Байкал.
Правительство Иркутской области начнёт ликвидацию отходов БЦБК в мае 2018 года. Об этом заявил министр природных ресурсов Андрей Крючков на заседании комиссии по вопросам охраны озера Байкал.
По его словам, властям предстоит скорректировать проект, провести инженерные изыскания, заключить контракт с исполнителем, получить все экспертизы. В проекте предусмотрены
Напомним, Байкальский ЦБК был закрыт в 2013 году. За долгие годы работы комбинат накопил, по данным учёных, более шести миллионов тонн