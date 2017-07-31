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05:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Отходы БЦБК начнут ликвидировать в 2018 году

Правительство Иркутской области начнёт ликвидацию отходов БЦБК в мае 2018 года. Об этом заявил министр природных ресурсов Андрей Крючков на заседании комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

Источник: Вести Иркутск

По его словам, властям предстоит скорректировать проект, провести инженерные изыскания, заключить контракт с исполнителем, получить все экспертизы. В проекте предусмотрены химико-технологические, земляные, строительно-монтажные работы, а также организация системы экологического мониторинга карт-накопителей, находящихся в сейсмо- и селеопасной зоне. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, Байкальский ЦБК был закрыт в 2013 году. За долгие годы работы комбинат накопил, по данным учёных, более шести миллионов тонн шлам-лигнина и почти три миллиона тонн золы.

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