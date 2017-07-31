В Покровке рынок поссорил продавцов и чиновников

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В центре села Покровка почти стихийное собрание. Продавцы и предприниматели жалуются: местные власти просят их освободить площадку, на которой уже почти 20 лет идет бойкая торговля.

Нина Козловская, предприниматель: «Какой-то метод расправы с людьми очень странный. Но прежде всего человеческий фактор. У нас у всех семьи. Мы, конечно, держимся за это место. Нас очень любит население».

Александр Метляков, глава ЛПХ: «Тут самое проходимое место. Тут сходятся все дороги, все тропинки».

Насиженные места люди оставлять не хотят. Ярмарка разворачивает ряды ежедневно. Больше других решению перенести рынок противятся владельцы торговых павильонов. Однако районные власти, похоже, всерьез хотят навести порядок на центральной улице. Готов проект сквера. А хаотичные торговые места и неприметные ларьки, по их мнению, не украшают село.

Наталья Стецюк, предприниматель: «Мотивируют тем, что это место неприспособленно для торговли. Здесь нет туалетов, здесь беспорядки».

Александр Крамлёнок, глава администрации Октябрьского муниципального района: «В настоящее время принято решение о перебазировании рынка в более удобное место. Оно имеет туалеты, можно воду подвести. Там есть электричество».

Место под новый торговый уголок уже определено — территория райпо. Правда, руководитель организации сначала визит съемочной группы воспринимает в штыки, съемке противится, на территорию будущей ярмарки журналистов не пускает.

— Когда заключим договор аренды, тогда и приходите с телевидением. Сейчас все уходите!

Однако позже Сергей Разумный сам попросил о встрече. Заверил, что для нового рынка все устроено. Тем более, это место всего в 300 метрах от прежнего.

Сергей Разумный, председатель совета Октябрьского райпо: «Здесь за забором уже был рынок. Поэтому если сюда перенести павильоны и торговые площадки, восстановится историческая справедливость. Будет удобнее».