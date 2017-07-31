На неделю сотни домов Уфы останутся без горячей воды
УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 31 июля по 6 августа.
УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 31 июля по 6 августа.
На неделю без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.