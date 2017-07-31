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07:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Часть Перми на полтора дня останется без воды

18 августа для проведения плановых работ остановят Большекамский водозабор.

Каждое лето в Перми проводят профилактические работы на водозаборах. На этот период жителям полностью отключают воду.

Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», в августе пермяков ожидает плановый останов Большекамского водозабора (БКВ). Он запланирован на период с 20 часов 18 августа до 8 часов 20 августа.

Воды не будет по адресам:

• Свердловский район (м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);.

• Индустриальный район (ул. Ш. Космонавтов 110, 112, 114);.

• Мотовилихинский район (без воды часть м/р Городские горки от ул. Уральская до ул. Макаренко, м/р Цирк, м/р Рабочий поселок);.

• Дзержинский район (полностью левобережная часть, м/р Мильчакова — с водой, кроме дома по ул. Ш. Космонавтов, 57);.

• Ленинский район (полностью левобережная часть, кроме: ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; ул. Пушкина от ул. Сибирская до ул. Попова; Комсомольский просп. 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38; ул. Екатерининская от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева; ул. Ленина 58,58а; ул. Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48);.

• Пермский район: м/р Кондратово.

Пониженное давление и перебои водоснабжения:

• Мотовилихинский район: часть м/р Городские горки от ул. Макаренко до ул. Старцева, м/р Вышка-1;.

• Свердловский район: ул. Сибирская от ул. Пушкина до ул. Чернышевского; ул. Г. Звезда от ул. Пушкина до ул. Белинского;.

• Ленинский район: квартал, ограниченный улицами: Комсомольский просп. -Пушкина-Сибирская-Луначарского.

На это время в социальные объекты (детские дома, дома престарелых, санатории, СИЗО) и стационары будет организован подвоз воды.

«После включения водопроводных станций нормальный режим водоснабжения будет восстановлен в течение следующих суток», — пояснили в компании.

А вот Останова Чусовских сооружений в этом году не будет. Так что отключение воды другой части города запланировано на 2018 год.

Справки по телефону 2100−680, 068 (со стационарных телефонов).

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