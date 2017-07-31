Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске

На первой строчке рейтинга расположилась вакансия «технический представитель в сфере недвижимости и строительства» с зарплатой от 200 тысяч рублей, на втором — «руководитель службы питания и напитков», работодатель обещает вознаграждение от 160 тысяч рублей. Тройку лидеров завершает «главный инженер проекта в сфере строительства» с зарплатой от 130 тысяч рублей.

«Очень часто задают вопрос — на кого стоит пойти учиться, чтобы зарплата была гарантированно высокой? Сразу хочется отметить, что ни одна профессия такой гарантии не дает, при этом “дорогие” вакансии есть практически в каждой профессиональной сфере. Другое дело, что для того, чтобы смело претендовать на них, соискателям необходимо обладать серьезным опытом в профессии или смежных отраслях. Часто встречается требование о знании английского языка и о желании у кандидата расти и развиваться профессионально», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елена Таращук.