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07:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске сдали последний дорожный объект

В городе привели в порядок 31 дорогу из первоочередного списка.

В Центральном округе завершена укладка второго слоя асфальта на улице XXII Партсъезда. Это был последний дорожный объект из списка первоочередных. Всего в Омске к августу удалось сдать 31 дорогу. На завершенные недавно объекты еще предстоит нанести дорожную разметку.

«Работы на большинстве автомагистралей были завершены досрочно. Теперь подрядным организациям предстоит закончить нанесение предусмотренной муниципальными контрактами необходимой дорожной разметки. А на Красноярском тракте необходимо также выполнить дополнительное укрепление обочин щебнем», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

К сентябрю в городе сдадут еще два дорожных объекта — участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой и улица 3-я Транспортная.

Комментарии
1
Анатолий Иванов
Отремонтируйте пешеходную дорожку на улице 4 транспортная от остановки по требованию к дому 34, не возможно пройти после дождя.
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