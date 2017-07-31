В Омске сдали последний дорожный объект

В Центральном округе завершена укладка второго слоя асфальта на улице XXII Партсъезда. Это был последний дорожный объект из списка первоочередных. Всего в Омске к августу удалось сдать 31 дорогу. На завершенные недавно объекты еще предстоит нанести дорожную разметку.

«Работы на большинстве автомагистралей были завершены досрочно. Теперь подрядным организациям предстоит закончить нанесение предусмотренной муниципальными контрактами необходимой дорожной разметки. А на Красноярском тракте необходимо также выполнить дополнительное укрепление обочин щебнем», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.