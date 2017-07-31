За ж/д вокзалом Екатеринбурга вырастет «город в городе»

Источник: УралИнформБюро

На месте промплощадки завода «Уралпластик» в ближайшие 5 лет вырастет большой микрорайон с многоэтажными домами, детскими садами, школами, ресторанами, стадионом и сетью автопаркингов общей вместимостью 4200 машиномест. Проект планировки и межевания территории размещен на сайте областного Минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Застройку планируется вести в квартале, ограниченном проспектом Космонавтов, переулками Полимерным и Мельковским и улицей Завокзальной. Сегодня там расположены заброшенные цеха «Уралпластика». Основные мощности предприятия уже перенесены в Арамиль.

Жилая зона будущего микрорайона разбита на 9 блоков, состоящих из домов высотой от 16 до 25 этажей. Жить там будет свыше 10 000 человек. Один из блоков будет полностью отдан под комплекс многоэтажных паркингов. В центре микрорайона разместится детский сад на 300 мест. Еще одно дошкольное учреждение, вместимостью 250 мест, будет построено в переулке Полимерном, а в соседнем квартале появится школа-гигант, в которой будут учиться 1150 детей. Изменится и улично-дорожная сеть: вместо одного из внутренних проездов появится полноценный дублер проспекта Космонавтов. На южной границе микрорайона планируется в перспективе разместить Северную автостанцию.